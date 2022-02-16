Нападение на журналистов в Днепре: трем лицам сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Трем лицам сообщено о подозрении в нападении на журналистов в аэропорту в Днепре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
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“Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное группой лиц, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в открытом хищении чужого имущества, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресечения.
Кроме того, устанавливается лицо, угрожавшее убийством одному из журналистов (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171 УК Украины).
Дополнение
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что в рамках расследования уголовного производства относительно нападения на журналистов в аэропорту в Днепре установлены все лица, причастные к правонарушению.
Напомним
На журналистов напали, когда те выполняли редакционное задание на территории аэропорта в Днепре. Им угрожали ножом, отобрали телефон и заламывали руки. Нападавшими якобы являются охранники одного из владельцев частного самолета.
Полиция открыла уголовное производство и начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса: воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилия в отношении журналистов (ст. 345-1 УК).