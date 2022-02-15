У справі про напад на журналістів у Дніпрі встановлені особи усіх підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на журналістів в аеропорту в Дніпрі встановлені всі особи, причетні до правопорушення. Про це у своєму зверненні до українців заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. повідомляє УНН.
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“Всі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої законом”, - сказав міністр.
Нагадаємо
На журналістів напали, коли ті виконували редакційне завдання на території аеропорту в Дніпрі. Їм погрожували ножем, відібрали телефон та заламували руки. Нападниками нібито є охоронці одного з власників приватного літака.
Поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування за за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).