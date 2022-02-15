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15 марта, 19:03 • 101731 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132059 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117467 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111486 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101510 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99132 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В деле о нападении на журналистов в Днепре установлены личности всех подозреваемых

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В рамках расследования уголовного производства относительно нападения на журналистов в аэропорту в Днепре установлены все лица, причастные к правонарушению. Об этом в своем обращении к украинцам заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Сообщает УНН.

Цитата

“Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом”, - сказал министр.

Напомним

На журналистов напали, когда те выполняли редакционное задание на территории аэропорта в Днепре. Им угрожали ножом, отобрали телефон и заламывали руки. Нападавшими якобы являются охранники одного из владельцев частного самолета.

Полиция открыла уголовное производство и начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса: воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УК).

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