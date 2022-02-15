В деле о нападении на журналистов в Днепре установлены личности всех подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В рамках расследования уголовного производства относительно нападения на журналистов в аэропорту в Днепре установлены все лица, причастные к правонарушению. Об этом в своем обращении к украинцам заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Сообщает УНН.
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“Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом”, - сказал министр.
Напомним
На журналистов напали, когда те выполняли редакционное задание на территории аэропорта в Днепре. Им угрожали ножом, отобрали телефон и заламывали руки. Нападавшими якобы являются охранники одного из владельцев частного самолета.
Полиция открыла уголовное производство и начала расследование по двум статьям Уголовного кодекса: воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УК).