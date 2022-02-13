Напад на журналістів в Дніпрі: поліція відкрила кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За фактом нападу на журналістів в аеропорту Дніпра поліція відрила два кримінальні провадження, повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронців.
Деталі
Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності.
Подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами.
“За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ)”, — йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці наразі збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії.
Контекст
На журналістів напали, коли ті виконували редакційне завдання на території аеропорту в Дніпрі. Їм погрожували ножем, відібрали телефон та заламували руки.