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Нападение на журналистов в Днепре: полиция открыла уголовные производства

Нападение на журналистов в Днепре: полиция открыла уголовные производства

Киев • УНН

 • 23319 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. По факту нападения на журналистов в аэропорту Днепра полиция отрыла два уголовных производства, сообщает УНН со ссылкой на информацию правоохранителей.

Детали

Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности.

Происшествие произошло 13 февраля на территории аэропорта в г. Днепр. Конфликт возник между группой лиц и журналистами.

“По данному факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК) и угрозы или насилия в отношении журналистов (ст. 345-1 УК)”, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сейчас собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

Контекст

На журналистов напали, когда те выполняли редакционное задание на территории аэропорта в Днепре. Им угрожали ножом, отобрали телефон и заламывали руки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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