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Напад на журналістів у Дніпрі: трьом особам повідомлено про підозру

Напад на журналістів у Дніпрі: трьом особам повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 12991 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Трьом особам повідомлено про підозру у нападі на журналістів в аеропорту в Дніпрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Цитата

“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.

Окрім того, встановлюється особа, яка погрожувала вбивством одному з журналістів (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 КК України).

Доповнення

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на журналістів в аеропорту в Дніпрі встановлені всі особи, причетні до правопорушення.

Нагадаємо

На журналістів напали, коли ті виконували редакційне завдання на території аеропорту в Дніпрі. Їм погрожували ножем, відібрали телефон та заламували руки. Нападниками нібито є охоронці одного з власників приватного літака.

Поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування за за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

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