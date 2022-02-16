Напад на журналістів у Дніпрі: трьом особам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Трьом особам повідомлено про підозру у нападі на журналістів в аеропорту в Дніпрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, вчиненому групою осіб, незаконному вилученні зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також у відкритому викраденні чужого майна, (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.
Окрім того, встановлюється особа, яка погрожувала вбивством одному з журналістів (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 171 КК України).
Доповнення
Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо нападу на журналістів в аеропорту в Дніпрі встановлені всі особи, причетні до правопорушення.
Нагадаємо
На журналістів напали, коли ті виконували редакційне завдання на території аеропорту в Дніпрі. Їм погрожували ножем, відібрали телефон та заламували руки. Нападниками нібито є охоронці одного з власників приватного літака.
Поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування за за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).