Нападение на кандидата в депутаты в Сумской области: задержали второго злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харьковской области задержали второго злоумышленника, который подозревается в нападении на кандилата в депутаты в Сумской области и его жену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"На прошлой неделе в Кролевци двое злоумышленников совершили разбойное нападение на 47-летнего предпринимателя и его жену. Местные правоохранители оперативно задержали одного из нападавших, второй скрылся. Последний задержали сегодня в Харькове", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в полиции по факту правонарушения открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст. 187 УК Украины "Разбойное нападение" и начали досудебное расследование.
"... удалось установить личность второго из нападавших, а также его местонахождение. 39-летний мужчина скрывался в Харькове, на частном адресе. Сейчас ему объявили подозрение в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений. Особая циничность данного преступления заключается в том, что оба нападавших в своем прошлом имели отношение к правоохранительным органам, хорошо знали специфику расследования таких дел, а потому заранее готовились и приложили все усилия, чтобы остаться неразоблаченными", - добавляется в сообщении.
Однако правоохранители собрали и сейчас имеют все необходимые доказательства причастности обоих задержанных к разбойному нападению на кролевецкого предпринимателя.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.
Напомним, переодетые в полицейскую форму двое мужчин ворвались в жилище кандидата в депутаты в Сумской области, подстрелили его и нанесли телесные повреждения его жене.