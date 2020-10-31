Напад на кандидата у депутати на Сумщині: затримали другого зловмисника

“Минулого тижня у Кролевці двоє зловмисників скоїли розбійний напад на 47-річного підприємця та його дружину. Місцеві правоохоронці оперативно затримали одного з нападників, другий втік. Останнього затримали сьогодні у Харкові”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в поліції за фактом правопорушення відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 187 КК України “Розбійний напад” та розпочали досудове розслідування.

“...вдалося встановити особу другого з нападників, а також його місце перебування. 39-річний чоловік переховувався у Харкові, на приватній адресі. Наразі йому оголосили підозру у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Особлива цинічність даного злочину полягає в тому, що обидва нападники у своєму минулому мали відношення до правоохоронних органів, добре знали специфіку розслідування таких справ, а тому заздалегідь готувались і доклали всіх зусиль, аби залишитися невикритими”, — додається у повідомленні.

Проте правоохоронці зібрали й нині мають всі необхідні докази причетності обох затриманих до розбійного нападу на кролевецького підприємця.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

Нагадаємо, переодягнені у поліцейську форму двоє чоловіків увірвалися у житло кандидата у депутати на Сумщині, підстрелили його і завдали тілесних ушкоджень його дружині.