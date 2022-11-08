"Попытка сохранить лицо при плохой игре" - политолог о заявлении Ирана о поставках дронов россии

ukru
14 марта, 19:57 • 55934 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 98465 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 101348 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133124 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135047 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111501 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105365 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91635 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111190 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136534 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 21213 просмотра
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 16181 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 17109 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 24287 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 28771 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231863 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262272 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199708 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205023 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240249 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 55941 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98760 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117787 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120219 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127638 просмотра
Актуальное
"Попытка сохранить лицо при плохой игре" - политолог о заявлении Ирана о поставках дронов россии

"Попытка сохранить лицо при плохой игре" - политолог о заявлении Ирана о поставках дронов россии

Киев • УНН

 • 380578 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заявление Ирана о поставках дронов россии якобы еще до начала полномасштабного вторжения выглядит как попытка страны затянуть процесс введения новых санкций и сохранить статус нейтрального государства. Об этом в комментарии УНН рассказал кандидат политических наук Максим Яли.

Цитата

«Иран понял, что доказательств у Украины относительно использования дронов больше, чем достаточно. Такое заявление – пытается затянуть переговоры и не признать свою вину, чтобы избежать новых западных санкций на фоне очередной девальвации иранского риала и общественных протестов. То есть они пытаются затянуть процесс введения санкций, который приведет к ухудшению социально-экономической ситуации и обязательно даст основу для продолжения протестов разных слоев населения. Здесь можно провести параллель и вспомнить, когда они сбили наш самолет 2,5 года назад и до сих пор не выплатили компенсацию. Это такая тактика Ирана – заговорить, чтобы сбить волну и избежать новых санкций», – рассказал политолог.

Ключевой источник наполнения бюджета Ирана – это нефть и газ. Однако на иранские энергоносители Запад уже давно ввел санкции, Европа и США не покупают там энергоносители.

«Основными покупателями иранской нефти являются Китай и Индия. Возможные санкции по сдерживанию – потолок цен. Сейчас Запад договаривается о потолке цен на российскую нефть. Но в будущем, если будет уже юридически доказано участие Ирана в поставках дронов, то это может их также затронуть», – считает Яли.

Кроме того, как предполагает политолог, Иран пытается избежать репутационных потерь и сохранить статус нейтрального государства.

«Возможно, здесь также пытаются сохранить отношения с Украиной, потому что Украина до начала полномасштабной войны была одним из важных поставщиков продовольствия – зерна и масла – и тем самым поддерживала продовольственную безопасность Ирана. Это попытка не потерять свой статус якобы нейтрального государства. Однако все понимают, что дроны являются иранскими, и это попытка сохранить лицо при плохой игре», – отметил Яли.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы