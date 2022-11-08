“Намагання зберегти обличчя при поганій грі” - політолог про заяву Ірану щодо постачання дронів росії

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«Іран зрозумів, що доказів в України щодо використання дронів більше, ніж достатньо. Тож, така заява – намагання затягнути перемовини і не визнати свою провину, аби уникнути нових західних санкцій на тлі чергової девальвації іранського ріала та суспільних протестів. Тобто, вони намагаються затягнути процес введення санкцій, який призведе до погіршення соціально-економічної ситуації і обов'язково дасть підґрунтя для продовження протестів різних верств населення. Тут можна провести паралель і пригадати, коли вони збили наш літак 2,5 року тому і досі не виплатили компенсації. Це така тактика Ірану – заговорити, аби збити хвилю і уникнути нових санкцій», – розповів політолог.

Ключове джерело наповнення бюджету Ірану – це нафта та газ. Проте на іранські енергоносії Захід вже давно ввів санкції, Європа та США не купують там енергоносії.

«Основними покупцями іранської нафти є Китай та Індія. Можливі санкції щодо утримання - стеля цін. Зараз Захід домовляється про стелю цін на російську нафту. Але в майбутньому, якщо буде вже юридично доведена участь Ірану в постачанні дронів, то це може їх також торкнутися», – вважає Ялі.

Окрім того, як припускає політолог, Іран намагається уникнути репутаційних втрат та зберегти статус нейтральної держави.

«Можливо, тут також намагання зберегти відносини з Україною, тому що Україна до початку повномасштабної війни була одним із важливих постачальників продовольства – зерна та олії – і тим самим підтримувала продовольчу безпеку Ірану. Тож це спроба не втратити свій статус нібито нейтральної держави. Проте, усі розуміють, що дрони є іранськими, і це намагання зберегти обличчя при поганій грі», – зазначив Ялі.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян вперше визнав, що його країна поставила росії дрони, але наполягав на тому, що передача відбулася до війни рф проти України.