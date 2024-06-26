Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение союзников назначить главу правительства Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО и добавил, что обеспечение мощной и долговременной поддержки Украины "в наших общих интересах", передает УНН.

"На фоне серьезных в этом веке угроз безопасности евроатлантического сообщества, нам всем нужно сильное, объединенное и решительное НАТО, действующее как единая семья свободных наций. В наших общих интересах также обеспечение мощной и долговременной поддержки Украины в ее борьбе за свободу и на пути к вступлению в Альянс", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что Йенс Столтенберг играл и продолжает играть решающую роль в достижении обеих целей на посту генерального секретаря НАТО.

"Мы убеждены, что когда Марк Рютте займет эту должность в октябре, он продолжит продвигать общие евроатлантические ценности и достигать многих значительных успехов на этом пути. Я поздравляю господина Рютте с решением членов Альянса назначить его следующим генеральным секретарем и желаю ему успехов на этом посту", - добавил Кулеба.

Зеленский поздравил Рютте с утверждением на посту Генсека НАТО и ожидает продолжения совместной работы

Ранее

Союзники по НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим Генеральным секретарем НАТО.