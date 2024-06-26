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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нам потрібне рішуче НАТО і забезпечення потужної підтримки України: Кулеба привітав призначення Рютте новим генсеком Альянсу

Київ • УНН

 • 24433 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав призначення Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО, висловивши сподівання у наданні потужної та довготривалої підтримки Україні у її боротьбі за свободу та на шляху до вступу в Альянс.

Нам потрібне рішуче НАТО і забезпечення потужної підтримки України: Кулеба привітав призначення Рютте новим генсеком Альянсу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення союзників призначити главу уряду Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО і додав, що забезпечення потужної та довготривалої підтримки України "у наших спільних інтересах", передає УНН.

"На тлі найсерйозніших у цьому столітті загроз безпеці євроатлантичної спільноти, нам усім потрібне сильне, об'єднане і рішуче НАТО, що діє як єдина сім'я вільних націй. У наших спільних інтересах також забезпечення потужної та довготривалої підтримки України в її боротьбі за свободу та на шляху до вступу в Альянс", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що Єнс Столтенберг відігравав і продовжує відігравати вирішальну роль у досягненні обох цілей на посаді генерального секретаря НАТО.

"Ми переконані, що коли Марк Рютте обійме цю посаду в жовтні, він продовжить просувати спільні євроатлантичні цінності і досягати багатьох значних успіхів на цьому шляху. Я вітаю пана Рютте з рішенням членів Альянсу призначити його наступним генеральним секретарем і бажаю йому успіхів на цій посаді", – додав Кулеба.

Зеленський привітав Рютте із затвердженням на посаді Генсека НАТО і очікує продовження спільної роботи26.06.24, 13:19 • 21958 переглядiв

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Союзники по НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО.

Антоніна Туманова

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