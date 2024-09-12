Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговые проверки являются важной частью контроля за деятельностью финансовых учреждений и особенно находящихся в процессе ликвидации. Однако в случае с банком "Конкорд" налоговая проверка затягивается на неоправданно длительный срок, что вызывает беспокойство со стороны экспертов и депутатов. Эта ситуация стала примером возможных злоупотреблений и административного давления на бизнес со стороны налоговиков, которые, вероятно, затягивают аудит из-за страха быть привлеченными к ответственности за фальсификации, пишет УНН.

В соответствии с законодательством Украины, налоговая проверка банка, находящегося в процессе ликвидации, может длиться столько же, сколько и сама ликвидация. Однако в случае с банком "Конкорд" ситуация сложилась довольно странная.

После того, как Национальный банк Украины (НБУ) 1 августа 2023 года принял решение об отзыве лицензии банка "Конкорд" и начале процедуры его ликвидации, проводилась налоговая проверка деятельности финучреждения. Обычно налоговикам достаточно нескольких месяцев, чтобы провести такой аудит. "Конкорд" не стал исключением, ведь эта проверка длилась три месяца. По ее результатам налоговики насчитали банку незначительную сумму штрафа - 700 тысяч гривен. Однако, по словам совладелицы банка Елены Соседки, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вмешался в процесс и по его требованию сумма штрафа была увеличена до почти 400 миллионов гривен.

Мы знаем, что по результатам первой налоговой проверки был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен. Однако по личному указанию Гетманцева к этому акту незаконно добавили еще 392 миллиона гривен. Это вызывает вопрос: почему не миллиард или даже 10 миллиардов? Абсурдность ситуации очевидна - отметила Елена Соседка.

С такими результатами аудита не согласился ликвидатор "Конкорда", назначенный Фондом гарантирования вкладов и после его возражений была назначена дополнительная налоговая проверка. Она продолжается до сих пор, что создает впечатление намеренного затягивания процесса со стороны налоговых органов.

Эксперты, опрошенные УНН, не исключают, что налоговики сознательно затягивают проверку, поскольку боятся быть привлеченными к ответственности. Ведь отвечать придется именно тем, кто проводил проверку и подписал акт по ее результатам, а не тому, кто дал указание его сфальсифицировать.

В ситуации с "Конкордом" продолжающаяся налоговая проверка банка "Конкорд" негативно влияет на процесс его ликвидации и нивелирует достижения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который уже выплатил средства 9-й очереди вкладчиков и кредиторов "Конкорда" и находится на завершающем этапе ликвидации банка.

Фальсификация и сознательное затягивание результатов проверки является серьезным правонарушением, за которое налоговики могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Если подделка документов произошла - это может быть и уголовная ответственность, если просто ошибка - административная. Все зависит от того, какой ущерб нанесен потерпевшему. Если налоговики это все (акт проверки - ред.) подделали - это будет однозначно уголовная ответственность, если они что-то там неправильно посчитали - административная, - пояснил в комментарии УНН адвокат Александр Байдык.

Кроме того, налоговиков могут также привлечь к дисциплинарной ответственности. "В случае, если суд установит факт необоснованного начисления, он может взыскать с налоговой судебные расходы, расходы на правовую помощь и моральный ущерб. К самим работникам может быть применено дисциплинарное взыскание", - рассказал УНН президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Чтобы избежать дальнейших задержек и обеспечить прозрачность проверки и ликвидации банка "Конкорд", налоговики должны принять меры для завершения проверки в кратчайшие сроки и обнародовать ее результаты.

Напомним,

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Добавим

Акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.