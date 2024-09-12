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Податкова перевірка "Конкорду" затягується: експерти підозрюють фальсифікації та страх податківців перед відповідальністю

Податкова перевірка "Конкорду" затягується: експерти підозрюють фальсифікації та страх податківців перед відповідальністю

Київ • УНН

 • 131358 перегляди

Податкова перевірка банку "Конкорд" триває невиправдано довго. Експерти підозрюють можливі фальсифікації та страх податківців перед відповідальністю за неправомірні дії.

Податкові перевірки є важливою частиною контролю за діяльністю фінансових установ і особливо тих, що перебувають в процесі ліквідації. Однак у випадку з банком "Конкорд" податкова перевірка затягується на невиправдано тривалий термін, що викликає занепокоєння з боку експертів і депутатів. Ця ситуація стала прикладом можливих зловживань і адміністративного тиску на бізнес з боку податківців, які, ймовірно, затягують аудит через страх бути притягнутими до відповідальності за фальсифікації, пише УНН.

Відповідно до законодавства України, податкова перевірка банку, що перебуває у процесі ліквідації може тривати стільки ж, скільки й сама ліквідація. Проте у випадку з банком "Конкорд" ситуація склалася досить дивна.

Після того, як Національний банк України (НБУ) 1 серпня 2023 року ухвалив рішення про відкликання ліцензії банку "Конкорд" і початок процедури його ліквідації, проводилася податкова перевірка діяльності фінустанови. Зазвичай податківцям достатньо кількох місяців аби провести такий аудит. "Конкорд" не став виключенням, адже ця перевірка тривала три місяці. За її результатами податківці нарахували банку незначну суму штрафу – 700 тисяч гривень. Однак, за словами співвласниці банку Олени Сосєдки, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев втрутився у процес і за його вимогою сума штрафу була збільшена до майже 400 мільйонів гривень.

Ми знаємо, що за результатами першої податкової перевірки був складений акт на суму 700 тисяч гривень. Однак за особистою вказівкою Гетманцева до цього акту незаконно додали ще 392 мільйони гривень. Це викликає питання: чому не мільярд чи навіть 10 мільярдів? Абсурдність ситуації очевидна

- зазначила Олена Сосєдка.

З такими результатами аудиту не погодився ліквідатор "Конкорду", призначений Фондом гарантування вкладів і після його заперечень була призначена додаткова податкова перевірка. Вона триває досі, що створює враження навмисного затягування процесу з боку податкових органів.

Експерти, опитані УНН, не виключають, що податківці свідомо затягують перевірку, оскільки бояться бути притягнутими до відповідальності. Адже відповідати доведеться саме тим, хто проводив перевірку і підписав акт за її результатами, а не тому, хто дав вказівку його сфальсифікувати.

У ситуації з "Конкордом" тривала податкова перевірка банку "Конкорд" негативно впливає на процес його ліквідації і нівелює досягнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який вже виплатив кошти 9-й черзі вкладників та кредиторів "Конкорду" і перебуває на завершальному етапі ліквідації банку.

Фальсифікація і свідоме затягування результатів перевірки є серйозним правопорушенням, за яке податківці можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Якщо підроблення документів відбулося - це може бути і кримінальна відповідальність, якщо просто помилка - адміністративна. Все залежить від того, які збитки завдано потерпілому. Якщо податківці це все (акт перевірки – ред.) підробили - це буде однозначно кримінальна відповідальність, якщо вони щось там неправильно порахували – адміністративна,

- пояснив у коментарі  УНН  адвокат Олександр Байдик.  

Крім того, податківців можуть також притягнути до дисциплінарної відповідальності. "У випадку, якщо суд встановить факт необґрунтованого нарахування, він може стягнути з податкової судові витрати, витрати на правову допомогу та моральну шкоду. До самих працівників може бути застосоване дисциплінарне стягнення", - розповів УНН президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.

Щоб уникнути подальших затримок і забезпечити прозорість перевірки та ліквідації банку "Конкорд", податківці мають вжити заходів для завершення перевірки у найкоротші терміни та оприлюднити її результати.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Додамо

Акціонери "Конкорду" оскаржили в суді рішення Національного банку України про виведення банку з ринку. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Проте українське законодавство виписане таким чином, що процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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