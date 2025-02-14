Налог на тень и дождь: ГНС рассказала о необычных налогах в мире
Киев • УНН
ГНС рассказала об уникальных налогах в разных странах мира. В Венеции взимают налог за тень от тентов и навесов, а в Польше облагают налогом владельцев недвижимости из-за дождевой воды.
Государственная налоговая служба рассказала необычные налоги в мире. В частности, в итальянской Венеции существует налог на тень, а в Польше - на дождь, передает УНН.
Налог на солнце, тень или дождь. Это реальные налоги современного мира. Будем рассказывать о разнообразии способов наполнения бюджета, которые работают в разных странах,
В частности, в Венеции с 1993 года существует налог за тень - для владельцев магазинов или кафе, чьи зонтики, тенты или навесы, бросают тень на муниципальную территорию. Таким образом местные власти пытаются сохранить исторический облик архитектуры.
В Польше существует так называемый Podatek od deszczu (налог на дождь), который применяется к владельцам недвижимости с большой площадью непроницаемых поверхностей (крыши, асфальт), затрудняющих естественный водоотток. Этот налог направлен на борьбу с изменениями климата и улучшением водообеспечения.
Напомним
Глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду, что повторное введение 50% налога на прибыль банков больше не произойдет. Он отметил, что банки уже платят повышенную ставку в 25%, а ретроспективное налогообложение не способствует доверию к налоговой системе и инвестиционной привлекательности финансового сектора.