Податок на тінь та дощ: ДПС розповіла про незвичайні податки у світі

Державна податкова служба розповіла незвичайні податки у світі. Зокрема, у італійській Венеції існує податок на тінь, а у Польщі - на дощ, передає УНН.

Податок на сонце, тінь чи дощ. Це реальні податки сучасного світу. Будемо розповідати про розмаїття способів наповнення бюджету, які працюють в різних країнах, - написали в податковій.

Зокрема, в у Венеції з 1993 року існує податок за тінь - для власників магазинів чи кав’ярень, чиї парасольки, тенти чи навіси, кидають тінь на муніципальну територію. В такий спосіб місцева влада намагається зберегти історичний вигляд архітектури.

У Польщі існує так званий Podatek od deszczu (податок на дощ), який застосовується до власників нерухомості з великою площею непроникних поверхонь (дахи, асфальт), що ускладнюють природний водовідтік. Цей податок спрямований на боротьбу зі змінами клімату та покращенням водозабезпечення.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що повторне запровадження 50% податку на прибуток банків більше не відбудеться. Він наголосив, що банки вже сплачують підвищену ставку у 25%, а ретроспективне оподаткування не сприяє довірі до податкової системи та інвестиційній привабливості фінансового сектору.