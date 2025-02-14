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05:23 • 13310 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122470 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182577 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147001 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138564 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117225 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107902 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102986 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Податок на тінь та дощ: ДПС розповіла про незвичайні податки у світі

Податок на тінь та дощ: ДПС розповіла про незвичайні податки у світі

Київ • УНН

 • 34087 перегляди

ДПС розповіла про унікальні податки у різних країнах світу. У Венеції стягують податок за тінь від тентів та навісів, а в Польщі оподатковують власників нерухомості через дощову воду.

Державна податкова служба розповіла незвичайні податки у світі. Зокрема, у італійській Венеції існує податок на тінь, а у Польщі - на дощ, передає УНН.

Податок на сонце, тінь чи дощ. Це реальні податки сучасного світу. Будемо розповідати про розмаїття способів наповнення бюджету, які працюють в різних країнах,

- написали в податковій.

Зокрема, в у Венеції з 1993 року існує податок за тінь - для власників магазинів чи кав’ярень, чиї парасольки, тенти чи навіси, кидають тінь на муніципальну територію. В такий спосіб місцева влада намагається зберегти історичний вигляд архітектури.

У Польщі існує так званий Podatek od deszczu (податок на дощ), який застосовується до власників нерухомості з великою площею непроникних поверхонь (дахи, асфальт), що ускладнюють природний водовідтік. Цей податок спрямований на боротьбу зі змінами клімату та покращенням водозабезпечення.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний висловив сподівання, що повторне запровадження 50% податку на прибуток банків більше не відбудеться. Він наголосив, що банки вже сплачують підвищену ставку у 25%, а ретроспективне оподаткування не сприяє довірі до податкової системи та інвестиційній привабливості фінансового сектору.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
venetsiiaВенеція
italiiaІталія
polshchaПольща

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