Наиболее востребованные в ВСУ специальности: что следует знать поступающим в военный вуз

Военные высшие учебные заведения на запрос ВСУ увеличили подготовку по наиболее востребованным в армии специальностям и вводят новые направления, сообщили в Министерстве обороны во вторник, назвав наиболее востребованные специальности, пишет УНН.

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Как указывают в МОУ, современная война требует специалистов с новейшими технологиями.

Нам нужны специалисты, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками, разбираются в кибербезопасности и защите информации. Мы обновляем учебные программы, чтобы готовить тех, кто обеспечит преимущество ВСУ на поле боя: на суше, в небе, воде и в киберпространстве