Наиболее востребованные в ВСУ специальности: что следует знать поступающим в военный вуз
Киев • УНН
Минобороны увеличивает набор на обучение по современным военным специальностям, включая беспилотные системы и кибербезопасность. С 2025 года дополнительно вводится подготовка по психологической поддержке и реабилитации военных.
Военные высшие учебные заведения на запрос ВСУ увеличили подготовку по наиболее востребованным в армии специальностям и вводят новые направления, сообщили в Министерстве обороны во вторник, назвав наиболее востребованные специальности, пишет УНН.
Детали
Как указывают в МОУ, современная война требует специалистов с новейшими технологиями.
Нам нужны специалисты, которые владеют новейшими технологиями, умеют работать с беспилотниками, разбираются в кибербезопасности и защите информации. Мы обновляем учебные программы, чтобы готовить тех, кто обеспечит преимущество ВСУ на поле боя: на суше, в небе, воде и в киберпространстве
Минобороны назвало наиболее востребованные в ВСУ специальности, по которым была увеличена подготовка:
- Беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровня применения;
- Беспилотные системы тактического класса;
- Специалисты по технической эксплуатации и ремонту беспилотных систем и комплексов;
- Защита информации и кибернетическая безопасность в информационно-телекоммуникационных системах;
- Киберзащита и кибервлияние, системы ведения киберборьбы;
- Управление действиями подразделений морских безэкипажных систем (комплексов);
- Эксплуатация и ремонт морских безэкипажных систем (комплексов).
С 2025 года, как указано, стартует обучение по психологической поддержке военных и физкультурно-спортивной реабилитации.
Несмотря на роль технологий, традиционные специальности, как указано, остаются актуальными: военный перевод, международные отношения, финансы и военная экономика, юриспруденция, военная психология и военная журналистика.