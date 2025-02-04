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Найбільш затребувані у ЗСУ спеціальності: що варто знати вступникам у військові виші

Київ • УНН

 • 21738 перегляди

Міноборони збільшує набір на навчання за сучасними військовими спеціальностями, включаючи безпілотні системи та кібербезпеку. З 2025 року додатково запроваджується підготовка з психологічної підтримки та реабілітації військових.

Військові вищі навчальні заклади на запит ЗСУ збільшили підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями та запроваджують нові напрями, повідомили у Міністерстві оборони у вівторок, пише УНН.

Деталі

Як вказують у МОУ, сучасна війна потребує спеціалістів із новітніми технологіями.

Нам потрібні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, розуміються на кібербезпеці та захисті інформації. Ми оновлюємо навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу ЗСУ на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі

- зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник. 

Міноборони назвало найбільш затребувані у ЗСУ спеціальності, за якими було збільшено підготовку:

  • Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;
    • Безпілотні системи тактичного класу;
      • Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів;
        • Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;
          • Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;
            • Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);
              • Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).

                З 2025 року, як вказано, стартує навчання з психологічної підтримки військових та фізкультурно-спортивної реабілітації.

                Попри роль технологій, традиційні спеціальності, як вказано, залишаються актуальними: військовий переклад, міжнародні відносини, фінанси та військова економіка, юриспруденція, військова психологія та військова журналістика.

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                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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