Найбільш затребувані у ЗСУ спеціальності: що варто знати вступникам у військові виші

Військові вищі навчальні заклади на запит ЗСУ збільшили підготовку за найбільш затребуваними у війську спеціальностями та запроваджують нові напрями, повідомили у Міністерстві оборони у вівторок, пише УНН.

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Як вказують у МОУ, сучасна війна потребує спеціалістів із новітніми технологіями.

Нам потрібні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, розуміються на кібербезпеці та захисті інформації. Ми оновлюємо навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу ЗСУ на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі - зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Міноборони назвало найбільш затребувані у ЗСУ спеціальності, за якими було збільшено підготовку:

Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;

Безпілотні системи тактичного класу;

Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів;

Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;

Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;

Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);

Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).

З 2025 року, як вказано, стартує навчання з психологічної підтримки військових та фізкультурно-спортивної реабілітації.

Попри роль технологій, традиційні спеціальності, як вказано, залишаються актуальними: військовий переклад, міжнародні відносини, фінанси та військова економіка, юриспруденція, військова психологія та військова журналістика.

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