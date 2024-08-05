Баристы, фармацевты и водители: какие профессии самые востребованные на рынке труда

Структура предложений работы, которые содержатся на "Едином портале вакансий", показывает, что структура вакансий в последнее время существенно не изменилась. О том, какие работники являются самыми востребованными УНН рассказали в Государственном центре занятости.

"Единый портал вакансий" содержит информацию о вакансиях из Государственной службы занятости и ведущих порталов по поиску работы.

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По состоянию на конец июля на нем насчитывалось 249 тыс. вакансий. "Структура вакансий в профессиональном разрезе в последнее время существенно не менялась. Профессии, которые пользовались спросом до войны, актуальны и сегодня, - говорится в ответе на запрос УНН.

Больше всего предложений работы на портале есть:

для работников сферы услуг: продавец (20 тыс. вакансий), повар (6 тыс.), бариста (2 тыс.), официант (2 тыс.), охранник (2 тыс.), парикмахер (1 тыс.);

для квалифицированных рабочих: водитель (12 тыс.), слесарь (6 тыс.), швея (2 тыс.), электрик (2 тыс.), механик (2 тыс.), автослесарь (1 тыс.), токарь (1 тыс.);

для профессионалов и специалистов: бухгалтер (7 тыс.), инженер (6 тыс.), врач (4 тыс.), сестра медицинская (3 тыс.); фармацевт (3 тыс.), технолог (1 тыс.), воспитатель (1 тыс.), психолог (1 тыс.), учитель (2 тыс.), юрист (1 тыс.), экономист (1 тыс.);

для неквалифицированных рабочих: грузчик (4 тыс.), подсобный рабочий (2 тыс.), уборщик (2 тыс.), дворник (1 тыс.), укладчик (1 тыс.).

"Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров по таким профессиям, как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий, грузчик.

Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех видах экономической деятельности, например водитель, бухгалтер, юрист, экономист", - говорится в ответе.

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