Баристы, фармацевты и водители: какие профессии самые востребованные на рынке труда

Киев • УНН
На Едином портале вакансий насчитывается 249 тыс. предложений работы. Наибольший спрос на работников сферы услуг, квалифицированных рабочих, профессионалов и специалистов.
Структура предложений работы, которые содержатся на "Едином портале вакансий", показывает, что структура вакансий в последнее время существенно не изменилась. О том, какие работники являются самыми востребованными УНН рассказали в Государственном центре занятости.
"Единый портал вакансий" содержит информацию о вакансиях из Государственной службы занятости и ведущих порталов по поиску работы.
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По состоянию на конец июля на нем насчитывалось 249 тыс. вакансий. "Структура вакансий в профессиональном разрезе в последнее время существенно не менялась. Профессии, которые пользовались спросом до войны, актуальны и сегодня,
Больше всего предложений работы на портале есть:
"Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров по таким профессиям, как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий, грузчик.
Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех видах экономической деятельности, например водитель, бухгалтер, юрист, экономист", - говорится в ответе.
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