"Мужские" профессии набирают актуальность среди женщин: какие направления самые популярные

В условиях военного положения в Украине, рынок труда претерпел важные изменения, которые повлияли на профессиональные выборы граждан, особенно среди женщин. В Государственной службе занятости УНН рассказали, какие профессии, традиционно считавшиеся мужскими, чаще всего выбирают женщины.

С 1 января по 29 июля 2024 года в Государственную службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились 136 тыс. женщин (за соответствующий период 2023 года - 131 тыс. женщин). Новое рабочее место при содействии службы занятости получили 97 тыс. женщин - говорится в сообщении.

В Государственной службе занятости рассказывают, что чаще всего женщины трудоустраиваются по таким профессиям, как:

продавец

подсобный рабочий;



уборщик; повар;



бухгалтер;



швея;



медицинская сестра;



специалист;



укладчик-упаковщик;



кассир.



Также есть немало примеров, как женщины овладевают "мужскими" профессиями, такими как:

станочник деревообрабатывающих станков - 146 женщин;

машинист насосных установок - 92 женщины;



машинист крана - 49 женщин;



слесарь по механосборочным работам - 46 женщин;



электромонтер - 34 женщины;

оператор станков с программным управлением - 27 женщин;

машинист подземных установок - 23 женщины.



Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения существенно изменилась структура зарегистрированных безработных по полу. Если до начала введения военного положения в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 78%, а в отдельных регионах до 80% - пишут в учреждении.

Они утверждают, что с начала введения военного положения в Украине в 2022 году изменилась деятельность предприятий, что повлияло на профессиональные выборы в сфере образования. Начиная со второй половины 2023 года, можно заметить увеличение количества женщин, которые решают учиться в профессиях, традиционно нетипичных для них, то есть "мужских".

Так, с начала 2024 года профессиональное обучение проходили 22 тыс. безработных женщин. В частности, женщины учились по таким условно "мужским" профессиям: монтер кабельного производства (36 женщин), станочник деревообрабатывающих станков (18 женщин), формовщик огнеупорных изделий (18 женщин), оператор-литейщик на автоматических линиях (16 женщин), машинист насосных установок (15 женщин), выгрузчик огнеупорных материалов из печей (10 женщин) - отмечает Государственная служба занятости.

Ваучер на обучение от службы занятости получили 9 тыс. женщин, в частности, по традиционно мужским профессиям:

тракторист - 137 женщин;

станочник деревообрабатывающих станков - 21 женщина;



облицовщик-плиточник - 21 женщина;



слесарь по ремонту колесных транспортных средств - 8 женщин;



монтажник гипсокартонных конструкций - 6 женщин;



электрогазосварщик - 4 женщины;



водитель погрузчика - 4 женщины;



монтажник систем утепления зданий - 3 женщины;



электромонтер - 2 женщины;



Дополнительно

Ваучер - это документ, позволяющий отдельным категориям граждан бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по утвержденному Минэкономики перечню из 124 профессий и специальностей.

На основании ваучера осуществляются переподготовка по рабочей профессии; подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности; подготовка на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного / образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования); специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям

Напомним

В Киевский метрополитен поступило 450 заявок на работу, из которых большинство составляют женщины. Сейчас одна женщина проходит обучение на машиниста поезда и планирует начать работу уже в конце этого года, ведь обучение тяжелое и длится около 10 месяцев.