Министр финансов заявил о "большей уверенности" в финансировании дефицита бюджета в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В 2023 году Украине нужно 14,1 миллиарда долларов на быстрое восстановление страны из-за полномасштабного вторжения рф. Благодаря недавно утвержденной программе расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) Минфин "имеет большую уверенность" по финансированию дефицита бюджета в этом году, рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью CNN, пишет УНН.
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"В этом году мы планируем реализовать неотложное восстановление, которое оценивается в 14,1 миллиарда долларов США. Приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры, а также поддержка частного сектора...
У нас уже есть программа с МВФ. Две недели назад мы получили согласие правления на поддержку Украины в 15,6 миллиарда. В целом это помогло нам покрыть наши потребности в бюджете на 2023 год", - сообщил Марченко.
Детали
Он отметил, что стране важно показать, что она может "очень скоро" восстановить свою способность.
"Наша экономика должна развиваться, мы должны получить достаточно налогов, чтобы оплатить необходимые военные операции, другие потребности. Для нас необходимо привлечь бизнес в Украину. Сейчас, я вижу, настал подходящий момент, чтобы призвать всех наших партнеров поддержать их бизнес, чтобы он зашел в Украину", - подчеркнул министр.
Кроме этого он отметил, что Украина готова покрыть потребности стран мира в зерновых культурах, обеспечить продовольственную безопасность, однако "это вопрос зерновой сделки". Он призвал европейских коллег помочь Киеву в восстановлении "хороших экспортных путей".
Марченко подчеркнул, что рассчитывает на "длительное и прочное" сотрудничество с международными партнерами для ускорения победы, поскольку проигрыш Украины "будет означать проигрыш каждой страны мира, потому что Украина борется за западные демократии".
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен заявил, что для Украины критически важно начать реконструкцию в 2023 году.