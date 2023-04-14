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Шмигаль: критично важливо розпочати реконструкцію у 2023 році

Шмигаль: критично важливо розпочати реконструкцію у 2023 році

Київ • УНН

 • 273765 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з міністром фінансів США Джанет Єллен заявив, що для України критично важливим є розпочати реконструкцію у 2023 році. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначається у джерелі, Шмигаль, виступаючи разом із міністром фінансів США, сказав, що для України надзвичайно важливо розпочати реконструкцію цього року, і зазначив, що Київ визначив пріоритетний дефіцит фінансування в розмірі 14 мільярдів доларів, необхідних цього року.

Також, Шмигаль привітав "постійну, залізну та безпрецедентну підтримку" Сполучених Штатів у боротьбі України з повномасштабним вторгненням росії та підкреслив відданість України боротьбі з корупцією.

Як йдеться у повідомленні, Джанет Єллен, яка відвідувала Київ у лютому, розповіла Шмигалю, що бачила "на власні очі хоробрість і стійкість українських військових і народу", згадавши про відвідування школи, пошкодженої російськими нападами, де члени громади виготовляли траншейні свічки, щоб відправити на передову.

Вона сказала, що Сполучені Штати підтримують Україну з першого дня війни і продовжуватимуть підтримувати її "стільки, скільки буде потрібно", і зазначила, що США виділили значну економічну підтримку з початку війни і нададуть більше в найближчі місяці, крім безпекової та гуманітарної допомоги.

"Як сказав президент Зеленський, ця підтримка не є благодійністю – це інвестиція в демократію та глобальну безпеку", – сказала Єллен, зазначивши, що вона включає гарантії використання коштів за цільовим призначенням.

Як повідомляє Reuters, Єллен високо оцінила відданість України досягненню контрольних показників реформ у новій програмі кредитування на 15,6 мільярдів доларів, схваленій Міжнародним валютним фондом, що, за її словами, стало значним кроком на шляху до досягнення здорового економічного шляху.

Шмигаль зазначив, що Україна запровадила виняткові заходи контролю для обліку кожного долара отриманої допомоги, і зазначив, що за останній рік країна здійснила більше антикорупційних реформ, ніж за багато попередніх років разом узятих.

Доповнення

Світовий банк, Організація Об’єднаних Націй, Європейська комісія та Україна нещодавно підрахували, що відновлення України буде коштувати 411 мільярдів доларів, що значно перевищує попередні оцінки в 349 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Шмигаль заявив, що Україна розраховує на підтримку ЄІБ у відновленні критичної інфраструктури.

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