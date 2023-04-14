Шмыгаль: критически важно начать реконструкцию в 2023 году

Детали

Как отмечается в источнике, Шмыгаль, выступая вместе с министром финансов США, сказал, что для Украины чрезвычайно важно начать реконструкцию в этом году, и отметил, что Киев определил приоритетный дефицит финансирования в размере 14 миллиардов долларов, необходимых в этом году.

Также, Шмыгаль приветствовал "постоянную, железную и беспрецедентную поддержку" Соединенных Штатов в борьбе Украины с полномасштабным вторжением россии и подчеркнул приверженность Украины борьбе с коррупцией.

Как говорится в сообщении, Джанет Йеллен, которая посещала Киев в феврале, рассказала Шмыгалю, что видела "собственными глазами храбрость и стойкость украинских военных и народа", упомянув о посещении школы, поврежденной российскими нападениями, где члены общины изготавливали траншейные свечи, чтобы отправить на передовую.

Она сказала, что Соединенные Штаты поддерживают Украину с первого дня войны и будут продолжать поддерживать ее "столько, сколько потребуется", и отметила, что США выделили значительную экономическую поддержку с начала войны и предоставят больше в ближайшие месяцы, помимо безопасности и гуманитарной помощи.

"Как сказал президент Зеленский, эта поддержка не является благотворительностью – это инвестиция в демократию и глобальную безопасность", – сказала Йеллен, отметив, что она включает гарантии использования средств по целевому назначению.

Как сообщает Reuters, Йеллен высоко оценила приверженность Украины достижению контрольных показателей реформ в новой программе кредитования на 15,6 миллиардов долларов, одобренной Международным валютным фондом, что, по ее словам, стало значительным шагом на пути к достижению здорового экономического пути.

Шмыгаль отметил, что Украина ввела исключительные меры контроля для учета каждого доллара полученной помощи, и отметил, что за последний год страна осуществила больше антикоррупционных реформ, чем за многие предыдущие годы вместе взятые.

Дополнение

Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия и Украина недавно подсчитали, что восстановление Украины будет стоить 411 миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущие оценки в 349 миллиардов долларов.

Напомним

Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поддержку ЕИБ в восстановлении критической инфраструктуры.