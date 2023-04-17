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Міністр фінансів заявив про "більшу впевненість" у фінансуванні дефіциту бюджету цього року

Міністр фінансів заявив про "більшу впевненість" у фінансуванні дефіциту бюджету цього року

Київ • УНН

 • 618441 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У 2023 році Україні потрібно 14,1 мільярда доларів на швидке відновлення країни через повномасштабне вторгнення рф. Завдяки нещодавно затвердженій програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ) Мінфін "має більшу впевненість" щодо фінансування дефіциту бюджету цього року, розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю CNN, пише УНН.

Цитата

"У цьому році ми плануємо реалізувати нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 мільярда доларів США. Пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору...

У нас вже є програма з МВФ. Два тижні тому ми отримали згоду правління на підтримку України у 15,6 мільярда. Загалом це допомогло нам покрити наші потреби у бюджеті на 2023 рік", - повідомив Марченко.

Деталі

Він зауважив, що країні важливо показати, що вона може "дуже скоро" відновити свою спроможність.

"Наша економіка повинна розвиватися, ми повинні отримати достатньо податків, щоб оплатити необхідні військові операції, інші потреби. Для нас необхідно залучити бізнес в Україну. Зараз, я бачу, настав слушний момент, щоб закликати всіх наших партнерів підтримати їхній бізнес, щоб він зайшов в Україну", - наголосив міністр.

Окрім цього він зауважив, що Україна готова покрити потреби країн світу в зернових культурах, забезпечити продовольчу безпеку, проте "це питання зернової угоди". Він закликав європейських колег допомогти Києву у відновленні "хороших експортних шляхів".

Марченко наголосив, що розраховує на "тривалу та міцну" співпрацю з міжнародними партнерами для пришвидшення перемоги, оскільки програш України "означатиме програш кожної країни світу, бо Україна бореться за західні демократії".

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з міністром фінансів США Джанет Єллен заявив, що для України критично важливим є розпочати реконструкцію у 2023 році.

Українські Національні Новини

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