Нафтогаз запустил самую мощную скважину за последние 2,5 года

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"Это одна из мощных скважин, которые Укргаздобыча запустила в марте этого года. Ее суточный дебит достиг более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, которые компания ввела в эксплуатацию в течение последних 2,5 года. Это важное достижение для нас", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Детали

Укргаздобыча пробурила разведочную скважину, которая открыла новые нефтегазовые залежи на уже истощенном месторождении.

Успех стал возможным благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности материалов 3D-сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения, указывают в компании.

Напомним

Как сообщалось, Нафтогаз задекларирует убытки в пределах 40 млрд грн.