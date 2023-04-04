Нафтогаз запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Група Нафтогаз повідомила, що запустила найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки, яка дає понад 460 тис. куб. м газу на добу, пише УНН.
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"Це одна з потужних свердловин, які Укргазвидобування запустило в березні цього року. Її добовий дебіт сягнув понад 460 тис. куб. м газу на добу. Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 роки. Це важливе досягнення для нас", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Деталі
Укргазвидобування пробурило розвідувальну свердловину, яка відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі.
Успіх став можливим завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D-сейсморозвідки, що дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння, вказують у компанії.
Нагадаємо
Як повідомлялося, Нафтогаз задекларує збитки в межах 40 млрд грн.