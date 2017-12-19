"Нафтогаз" сократил добычу нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение января-сентября текущего года предприятия группы "Нафтогаз" уменьшили на 6% добычу нефти и газового конденсата. Об этом говорится в аналитической справке к консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.
"За 9 месяцев 2017 года предприятия группы "Нафтогаз" добыли 1509 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 6% меньше объема добычи за 9 месяцев 2016 года. Уменьшение связано с ростом доли трудноизвлекаемых и истощенных запасов и отсутствием новых месторождений со значительными запасами", - говорится в тексте документа.
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Также отмечается, что за 9 месяцев 2017 года группа транспортировала 11,9 млн тонн сырой нефти, что на 7% больше объемов транспортировки аналогичного периода 2016 года. Увеличение связано с открытием маршрута Одесса-Кременчугский НПЗ с марта текущего года.
Общие объемы переработки сырой нефти и газового конденсата и торговли нефтепродуктами за 9 месяцев 2017 увеличились на 6% и составили 1,3 млн тонн.
Напомним, Минэнергоугля проводит диалог с международными партнерами для привлечения инвесторов для добычи углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции.