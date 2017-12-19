"Нафтогаз" сократил добычу нефти

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76585 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90520 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93108 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110491 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101370 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104996 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111993 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117143 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122938 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134532 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
"Нафтогаз" сократил добычу нефти

"Нафтогаз" сократил добычу нефти

Киев  •  УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение января-сентября текущего года предприятия группы "Нафтогаз" уменьшили на 6% добычу нефти и газового конденсата. Об этом говорится в аналитической справке к консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.

"За 9 месяцев 2017 года предприятия группы "Нафтогаз" добыли 1509 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 6% меньше объема добычи за 9 месяцев 2016 года. Уменьшение связано с ростом доли трудноизвлекаемых и истощенных запасов и отсутствием новых месторождений со значительными запасами", - говорится в тексте документа.

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Также отмечается, что за 9 месяцев 2017 года группа транспортировала 11,9 млн тонн сырой нефти, что на 7% больше объемов транспортировки аналогичного периода 2016 года. Увеличение связано с открытием маршрута Одесса-Кременчугский НПЗ с марта текущего года.

Общие объемы переработки сырой нефти и газового конденсата и торговли нефтепродуктами за 9 месяцев 2017 увеличились на 6% и составили 1,3 млн тонн.

Напомним, Минэнергоугля проводит диалог с международными партнерами для привлечения инвесторов для добычи углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции.

Украинские Национальные Новости

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