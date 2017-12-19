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"Нафтогаз" скоротив видобуток нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом січня-вересня поточного року підприємства групи “Нафтогаз” зменшили на 6% видобуток нафти та газового конденсату. Про це йдеться у аналітичній довідці до консолідованої фінансової звітності групи “Нафтогаз” за 9 місяців 2017 року, передає УНН.

“За 9 місяців 2017 року підприємства групи „Нафтогаз“ видобули 1 509 тис. тонн нафти та газового конденсату, що на 6% менше обсягу видобутку за 9 місяців 2016 року. Зменшення пов’язано із зростанням частки важковидобувних і виснажених запасів та відсутністю нових родовищ зі значними запасами”, — йдеться у тексті документу.

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Також зазначається, що за 9 місяців 2017 року група протранспортувала 11,9 млн тонн сирої нафти, що на 7% більше за обсяги транспортування аналогічного періоду 2016 року. Збільшення пов’язане з відкриттям маршруту Одеса-Кременчуцький НПЗ з березня поточного року.

Загальні обсяги переробки сирої нафти та газового конденсату і торгівлі нафтопродуктами за 9 місяців 2017 року збільшились на 6% і склали 1,3 млн тонн.

Нагадаємо, Міненерговугілля проводить діалог з міжнародними партнерами для залучення інвесторів для видобутку вуглеводнів у межах угод про розподіл продукції.

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