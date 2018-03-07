"Нафтогаз" рассказал, из чего состоит цена газа для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сама стоимость газа от общей цены голубого топлива для населения составляет 71%, передает УНН со ссылкой на сообщение "Нафтогаза Украины" в Facebook.
В частности, согласно данным компании, по состоянию на март 2018 года цена на газ для населения за тысячу кубометров составляет 6,958 тысяч гривен. Из этой суммы стоимость ресурса составляет 4,942 тысячи (71% от общей стоимости). Еще 1,160 тысяч гривен (16,7%) — это налог на добавленную стоимость.
Кроме того, в цену газа также входят расходы на его транспортировку распределительными сетями (7,4%) и магистральными газопроводами (3,1%), а также наценка поставщика со специальными обязанностями (1,8%).
Напомним, в НАК “Нафтогаз Украины” заявили, что не имеют проблем с финансовыми ресурсами для закупки западного газа.