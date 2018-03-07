"Нафтогаз" розповів, з чого складається ціна газу для населення

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Сама вартість газу від загальної ціни блакитного палива для населення становить 71%, передає УНН з посиланням на повідомлення "Нафтогазу України" у Facebook.

Зокрема, згідно з даними компанії, станом на березень 2018 року ціна на газ для населення за тисячу кубометрів становить 6,958 тисяч гривень. Із цієї суми вартість ресурсу становить 4,942 тисячі (71% від загальної ціни). Ще 1,160 тисяч гривень (16,7%) — це податок на додану вартість.

Крім того, в ціну газу також входять витрати на його транспортування розподільними мережами (7,4%) та магістральними газопроводами (3,1%), а також націнка постачальника зі спеціальними обов’язками (1,8%).

Нагадаємо, у НАК “Нафтогаз України” заявили, що не мають проблем з фінансовими ресурсами для закупівлі західного газу.

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