"Нафтогаз" будет рекламировать газовую реформу на "Малятко-ТВ"

Согласно соглашению, в течение года “Нафтогазу” должны предоставить следующие услуги в объеме 5 800 часов:

— разработка коммуникационной программы по разъяснению реформы газового рынка и “Нефтегаза”;

— планирование и изготовление разъяснительных и/или рекламных материалов для размещения в СМИ и наружной рекламе;

— мониторинг публикаций о деятельности “Нафтогаза” в СМИ;

— разработка и реализация коммуникационной стратегии в Интернете и социальных сетях;

— обслуживание и консультирование по работе корпоративных ресурсов “Нафтогаза”;

— организация и/или обеспечение участия сотрудников “Нафтогаза” в учебно-практических мероприятиях по взаимодействию со СМИ, экспертной средой, выступлений на телевидении, проведения/участия в пресс-конференциях и по основ SMM.

Также должно быть проведено 60 мероприятий для СМИ, экспертов и общественности и три рекламные кампании.

“В частности в рамках последних на общенациональных телеканалах разместят материалы по 30 сек. для охвата совершеннолетнего населения: 80% с частотой 1+ и 60% с частотой 3+. Суммарный рейтинг каждой кампании должен составлять 1000 WGRPs.

Сначала самую дешевую заявку „Евромедиа Компани“ отклонили. Потому что фирма на требование „Нафтогаза“ предоставила подтверждение возможности размещения рекламы на общенациональных телеканалах от ООО „Инишейтив“, которое не является каналом или сейлз-хаусом.

Оказалось, что „Инишейтив“ может показать рекламу в том числе на каналах „Малятко-ТВ“, „3S“, „Энтер-фильм“, „112“, чью аудиторию „Нафтогаз“ не считает целевой. Кроме того, Индустриальный телевизионный комитет не подтвердил опыт проведения фирмой „Евромедиа компани“ рекламной кампании нужного масштаба в Украина. А предоставленное фирмой подтверждение касалось деятельности в Азербайджане.

Поэтому „Нафтогаз“ выбрал победителем Дочернее предприятие „Провид“ компании „Provid“ по цене 16,50 млн грн.

Однако „Евромедиа Компани“ через АМКУ добилась отмены своего отклонения, потому что подтверждение и справка от ИТК не входили в предложение. Хотя заказчик оставил за собой право требовать эти документы, их недостатки не являются основанием для отклонения согласно тендерной документации. К тому же на этапе предварительной квалификации заказчик допустил фирму к аукциону”, — сообщили “Наши деньги”.

Напомним, в июле НАК “Нафтогаз” искал себе рекламщиков за 23,5 млн грн.