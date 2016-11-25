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“Нафтогаз” рекламуватиме газову реформу на “Малятко-ТВ”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. ПАТ “НАК “Нафтогаз України” 21 листопада повідомило про намір укласти угоду з ТОВ “Євромедіа Компані” про проведення інформаційно-рекламної кампанії за 16,45 млн грн. Про це повідомляється у системі “Рrozorro”, пишуть “Наші гроші”, передає УНН.

“Нафтогаз” рекламуватиме газову реформу на “Малятко-ТВ”

Згідно угоди, протягом року “Нафтогазу” мають надати такі послуги в обсязі 5 800 годин:

— розробка комунікаційної програми з роз’яснення реформи газового ринку і “Нафтогазу”;

— планування та виготовлення роз’яснювальних та/або рекламних матеріалів для розміщення у ЗМІ та зовнішній рекламі;

— моніторинг публікацій про діяльність “Нафтогазу” у ЗМІ;

— розробка та реалізація комунікаційної стратегії в Інтернеті та соціальних мережах;

— обслуговування та консультування щодо роботи корпоративних ресурсів “Нафтогазу”;

— організація та/або забезпечення участі співробітників “Нафтогазу” в навчально-практичних заходах щодо взаємодії зі ЗМІ, експертним середовищем, виступів на телебаченні, проведення/участі у прес-конференціях та щодо засад SMM.

Також має бути проведено 60 заходів для ЗМІ, експертів і громадськості та три рекламні кампанії.

“Зокрема у рамках останніх на загальнонаціональних телеканалах розмістять матеріали по 30 сек. для охоплення повнолітнього населення: 80% із частотою 1+ та 60% із частотою 3+. Сумарний рейтинг кожної кампанії має становити 1000 WGRPs.

Спершу найдешевшу заявку „Євромедіа Компані“ відхилили. Бо фірма на вимогу „Нафтогазу“ надала підтвердження можливості розміщення реклами на загальнонаціональних телеканалах від ТОВ „Інішейтів“, яке не є каналом чи сейлз-хаусом.

Виявилось, що „Інішіейтів“ може показати рекламу у тому числі на каналах „Малятко-ТВ“, „3S“, „Ентер-фільм“, „112“, чию аудиторія „Нафтогаз“ не вважає цільовою. Крім того, Індустріальний телевізійний комітет не підтвердив досвід проведення фірмою „Євромедіа компані“ рекламної кампанії потрібного масштабу в Україна. А надане фірмою підтвердження стосувалось діяльності в Азербайджані.

Відтак „Нафтогаз“ обрав переможцем Дочірнє підприємство „Провід“ компанії „Provid“ із ціною 16,50 млн грн.

Проте „Євромедіа Компані“ через АМКУ домоглася скасування свого відхилення, бо підтвердження і довідка від ІТК не входили у пропозицію. Хоча замовник лишив за собою право вимагати ці документи, їхні недоліки не є підставою для відхилення згідно тендерної документації. До того ж на етапі прекваліфікації замовник допустив фірму до аукціону”, — повідомили “Наші гроші”.

Нагадаємо, у липні НАК “Нафтогаз” шукав собі рекламників за 23,5 млн грн.

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