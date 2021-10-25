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Нафтогаз о продаже Молдове 700 млн кубов газа: принятых соглашений пока нет

Киев • УНН

 • 19822 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" пока не имеет принятых соглашений с молдавской компанией Energocom по поставкам газа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз о продаже Молдове 700 млн кубов газа: принятых соглашений пока нет

Цитата:

"Начиная с пятницы, государственная молдавская компания Energocom проводит тендеры на закупку газа. Нафтогаз подает свои ценовые предложения, которые формируются по импортному паритету, пока нет принятых соглашений", - сообщили в пресс-службе.

В Нафтогазе при этом отметили, что сейчас есть только рамочное соглашение от 12 октября.

Детали

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве писали о том, что Нафтогаз якобы подписал с Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости. По данным журналистов, речь шла о поставке исключительно на платной основе.

Контекст

22 октября парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

Совет национальной безопасности и обороны Украины после этого поручил правительству рассмотреть возможность помощи Молдове с газом.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, речь шла о порядка 15 млн кубометров газа.

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