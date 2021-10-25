Нафтогаз про продаж Молдові 700 млн кубів газу: схвалених угод наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” поки не має схвалених угод з молдовською компанією Energocom щодо постачання газу. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАК “Нафтогаз України”.
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"Починаючи із п'ятниці, державна молдовська компанія Energocom проводить тендери на закупівлю газу. Нафтогаз подає свої цінові пропозиції, які формуються за імпортним паритетом, наразі немає схвалених угод", - повідомили у пресслужбі.
У Нафтогазі при цьому зазначили, що наразі є лише рамкова угода від 12 жовтня.
Деталі
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в уряді писали про те, що Нафтогаз нібито підписав з Energocom рамкову угоду щодо постачання 700 млн кубів газу у разі необхідності. За даними журналістів, йшлось про поставку виключно на платній основі.
Контекст
22 жовтня парламент Молдови за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану через дефіцит газу в країні.
Рада національної безпеки та оборони України після цього доручила уряду розглянути можливість допомоги Молдові з газом.
За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардепа від “Слуги народу” Андрія Геруса, йшлося про близько 15 млн кубометрів газу.