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"Нафтогаз" на июль снизил цену газа для промышленности на около 13%

Киев • УНН

 • 9269 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизила цену газа для промышленных потребителей в среднем на 13%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

"Нафтогаз" на июль снизил цену газа для промышленности на около 13%

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования... "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 017,00 - 5 606,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на июнь 2019 года, в июле цены уменьшены на 12,7-13,5%", - сообщили в НАК.

Как отмечается, предложенные цены на газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, "Нафтогаз" снизил цену газа для поставщиков газа населению в июне на 7,3% - до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНН, льготники нарастили долги за газ перед "Нафтогазом" на 3%.

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