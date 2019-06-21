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"Нафтогаз" на липень знизив ціну газу для промисловості на близько 13%

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. НАК "Нафтогаз України" у липні знизила ціну газу для промислових споживачів в середньому на 13%. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

"Нафтогаз" на липень знизив ціну газу для промисловості на близько 13%

"НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 липня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання... "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 017,00 – 5 606,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на червень 2019 року, у липні ціни зменшено на 12,7-13,5%", - повідомили у НАК.

Як зазначається, запропоновані ціни на газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціну газу для постачальників газу населенню у червні на 7,3% - до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНН, пільговики наростили борги за газ перед "Нафтогазом" на 3%.

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