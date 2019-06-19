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Пільговики наростили борги за газ перед "Нафтогазом" на 3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За тиждень пільговики збільшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 3,1% - до 65,2 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

Пільговики наростили борги за газ перед "Нафтогазом" на 3%

"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 65,2 млрд грн (збільшення на 2 млрд грн, або +3,1% за тиждень)", - вказали у НАК.

За тиждень виробники тепла збільшили борг на 469 млн грн (1,3%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 286 млн грн (7,3%), регіональні газозбутові підприємства – на 1 202 млн грн (5%).

Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК, як вказано, сягнула близько 40,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 755 млн грн (1,9%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств - близько 25,1 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 1 202 млн грн (5%). Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1,6 млн грн (0,1%) та становить близько 2,9 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 326 млн грн (10,3%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" становить близько 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, пільговики скоротили борги за газ на 1,1%.

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