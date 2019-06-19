Льготники нарастили долги за газ перед "Нафтогазом" на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За неделю льготники увеличили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 3,1% - до 65,2 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"Задолженность контрагентов, получающих газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 65,2 млрд грн (увеличение на 2 млрд грн, или +3,1% за неделю)", - указали в НАК.
За неделю производители тепла увеличили долг на 469 млн грн (1,3%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 286 млн грн (7,3%), региональные газозбутови предприятия - на 1202 млн грн (5%).
Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК, как указано, составила около 40,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 755 млн грн (1,9%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий - около 25,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 1 202 млн грн (5%). Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 1,6 млн грн (0,1%) и составляет около 2,9 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 326 млн грн (10,3%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 3,5 млрд грн.
Напомним, льготники сократили долги за газ на 1,1%.