Пільговики скоротили борги за газ на 1,1%

"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 63,3 млрд грн (зменшення на 673 млн грн, або -1,1% за тиждень)", - йдеться у повідомленні.



За тиждень виробники тепла зменшили борг на 206 млн грн (0,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 30 млн грн (0,8%), регіональні газозбутові підприємства – на 438 млн грн (1,8%).



Зазначається, що станом на 11 червня 2019 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 39,3 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 235 млн грн (0,6%).



Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,9 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 438 млн грн (1,8%).



Крім того, заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась на 3 млн грн (0,1%) та складає близько 2,9 млрд грн, а заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 31 млн грн (1%).



Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго", за даними "Нафтогаз"у, складає близько 3,2 млрд грн.



Нагадаємо, за попередній тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 2,4%.