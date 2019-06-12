Льготники сократили долги за газ на 1,1%

"Задолженность контрагентов, которые получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,3 млрд грн (уменьшение на 673 млн грн, или -1,1% за неделю)", - говорится в сообщении.



За неделю производители тепла уменьшили долг на 206 млн грн (0,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 30 млн грн (0,8%), региональные газозбутови предприятия - на 438 млн грн (1,8%).



Отмечается, что на 11 июня 2019 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 39,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 235 млн грн (0,6%).



Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 438 млн грн (1,8%).



Кроме того, задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилось на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 2900000000 грн, а задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошлую неделю уменьшилась на 31 млн грн (1%).



Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго", по данным "Нафтогаза" в, составляет около 3,2 млрд грн.



Напомним, за предыдущую неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 2,4%.