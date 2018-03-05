"Нафтогаз" готов к конструктивным переговорам с "Газпромом"

"Мы готовы на конструктивные переговоры с "Газпромом", которые приближают наши отношения к европейским стандартам, а не отдаляют их от них. И мы еще раз подчеркиваем, что времена, когда Украина имела дело с "Газпромом" на кабальных условиях, они закончились. И возвращаться к этим временам у нас никаких намерений нет", - заявил он.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.