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“Нафтогаз” готовий до конструктивних перемовин з “Газпромом”

“Нафтогаз” готовий до конструктивних перемовин з “Газпромом”

Київ • УНН

 • 7604 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” готовий до конструктивних перемовин з ПАТ “Газпром” щодо транзиту газу. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Ми готові на конструктивні переговори з „Газпромом“, які наближають наші відносини до європейських стандартів, а не віддаляють їх від європейських стандартів. І ми ще раз наголошуємо на тому, що часи, коли Україна мала працювати з „Газпромом“ на кабальних умовах, вони закінчилися. І повертатися до цих часів у нас ніяких намірів немає”, — заявив він.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

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