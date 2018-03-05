“Нафтогаз” готовий до конструктивних перемовин з “Газпромом”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” готовий до конструктивних перемовин з ПАТ “Газпром” щодо транзиту газу. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Ми готові на конструктивні переговори з „Газпромом“, які наближають наші відносини до європейських стандартів, а не віддаляють їх від європейських стандартів. І ми ще раз наголошуємо на тому, що часи, коли Україна мала працювати з „Газпромом“ на кабальних умовах, вони закінчилися. І повертатися до цих часів у нас ніяких намірів немає”, — заявив він.
Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.
Раніше у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.