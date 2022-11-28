Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса из-за COVID-протестов в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в январе в понедельник утром во время торгов упали в цене до 81,26 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:25, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,83%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 74,03 доллара за баррель, потеряв 2,95%.
Детали
Фьючерсы на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель в понедельник, при этом WTI достигла 11-месячного минимума, поскольку протесты относительно строгих ограничений из-за COVID-19 в Китае, крупнейшем импортере, усилили опасения по поводу спроса, отмечает Reuters.
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