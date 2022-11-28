Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту через COVID-протести в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 81,26 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:25, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,83%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 74,03 долара за барель, втративши 2,95%.
Деталі
Ф'ючерси на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель у понеділок, при цьому WTI досягла 11-місячного мінімуму, оскільки протести щодо суворих обмежень через COVID-19 у Китаї, найбільшому імпортері, посилили побоювання з приводу попиту, відзначає Reuters.
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