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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28211 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту через COVID-протести в Китаї

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо попиту через COVID-протести в Китаї

Київ • УНН

 • 1231496 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 81,26 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:25, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,83%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 74,03 долара за барель, втративши 2,95%.

Деталі

Ф'ючерси на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель у понеділок, при цьому WTI досягла 11-місячного мінімуму, оскільки протести щодо суворих обмежень через COVID-19 у Китаї, найбільшому імпортері, посилили побоювання з приводу попиту, відзначає Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Введення стелі цін та ембарго на нафту: як рішення вплинуть на російську економіку

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