Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В ряде областей Украины в пятницу, 24 июля, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
“24 июля в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, вчера был ликвидирован пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи села Лопаскино Луганской области.
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