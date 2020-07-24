Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні

“24 липня у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, вчора була ліквідована пожежа сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Луганської області.

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