Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У низці областей України у п'ятницю, 24 липня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
“24 липня у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, вчора була ліквідована пожежа сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Луганської області.
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