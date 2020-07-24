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19 березня, 18:42 • 48766 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101991 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101960 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117567 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123992 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120414 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156320 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125117 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124806 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123926 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У низці областей України у п'ятницю, 24 липня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

“24 липня у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, вчора була ліквідована пожежа сухої трави, чагарників та деревини, що поблизу села Лопаскине Луганської області.

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