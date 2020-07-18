Учені: зміни клімату принесуть спеку, небезпечну для життя

"Глобальне потепління збільшить шанси для того, що погодні умови влітку можуть стати "занадто спекотними для людей", щоб працювати в них", - пише видання.

Нові моделі припускають, що, якщо парникові гази не будуть стримані, мільйони людей - особливо в країнах, що розвиваються - будуть піддаватися небезпечним рівнями підвищення температури повітря, які можуть викликати тепловий стрес, небезпечний стан, який може привести до того, що органи можуть не витримувати.

Це відбувається, коли основна техніка позбавлення від зайвого тепла - випаровування поту зі шкіри - не може бути здійснена, бо повітря дуже вологе.

Як наголошується, попереджувальні знаки щодо такого майбутнього вже можна побачити у медиків, які повинні лікувати пацієнтів з COVID-19 в тропічному кліматі, одягнені в важкі захисні костюми.

Допомогти запобігти тепловому стресу може споживання великої кількості рідини, перш ніж люди починають працювати, робити регулярні перерви, а потім пити знову, коли відпочивають, говорить доктор Джейсон Лі, доцент з фізіології в Національному університеті Сінгапуру.

"Ці зміни клімату стануть великим чудовиськом, і нам дійсно потрібні скоординовані зусилля в різних країнах, щоб підготуватися до майбутнього. Якщо ні, то доведеться заплатити ціну", - сказав Лі.

Нагадаємо, в італійських Альпах "рожевими" стала частина льодовиків, вчені підозрюють зміни клімату.