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Ученые: изменения климата принесут жару, опасную для жизни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Из-за изменений климата в будущем будут так сильно нагреваться некоторые части мира, что простая работа на открытом воздухе может стать опасной для жизни. Об этом пишет BBC, передает УНН.

"Глобальное потепление увеличит шансы для того, что погодные условия летом могут стать "слишком жаркими для людей", чтобы работать в них", - пишет издание.

Новые модели предполагают, что, если парниковые газы не будут сдержаны, миллионы людей - особенно в развивающихся странах - будут подвергаться опасным уровням повышения температуры воздуха, которые могут вызвать тепловой стресс, опасное состояние, которое может привести к тому, что органы могут не выдерживать.

Это происходит, когда основная техника избавления от лишнего тепла - испарение пота с кожи - не может быть осуществлена, потому что воздух слишком влажный.

Как отмечается, предупреждающие знаки такого будущего уже можно увидеть у медиков, которые должны лечить пациентов с COVID-19 в тропическом климате, одетые в тяжелые защитные костюмы.

Помочь предотвратить это может потребление большого количества жидкости, прежде чем люди начинают работать, делать регулярные перерывы, а затем пить снова, когда отдыхают, говорит доктор Джейсон Ли, доцент по физиологии в Национальном университете Сингапура.

"Эти изменения климата станут большим чудовищем, и нам действительно нужны скоординированные усилия в разных странах, чтобы подготовиться к предстоящему. Если нет, то придется заплатить цену", - сказал Ли.

Напомним, в итальянских Альпах "розовыми" стала часть ледников, ученые подозревают изменения климата.

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