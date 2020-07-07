В итальянских Альпах "розовыми" стала часть ледников, ученые подозревают изменения климата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Альпийские ледники на территории Италии порозовели. Ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить связь с изменениями климата. Об этом сообщает AFP и также на сервис Yahoo, пишет УНН.
Причиной порозовения стала вероятно водоросль Ancylonema nordenskioeldii, встречающаяся на территории Гренландии. Порозовел также итальянский ледник перевала Гавия.
Местный ученый Бьяджо ди Мауро заявляет, что сама по себе водоросль не опасна. Однако в Гренландии она встречается в так называемой Темной зоне на западе, где наблюдается массовое таяние льда и это, по его мнению, не случайно. Белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации, а любое изменение цвета увеличивает поглощение тепла и активизирует таяние.
“Все, что затемняет снег, заставляет его таять”, — говорит Ди Мауро.
Туристы на леднике перевала Гавия выразили сожаление из-за изменения климата. Элиза Понгини из Флоренции считает, что Земля “возвращает нам все, что мы с ней сделали”, а туристка Марта Дюрант выражает мнение, что “нанесенный ущерб является необратимыми” и “точка невозврата” пройдена.