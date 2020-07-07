В італійських Альпах "рожевими" стала частина льодовиків, вчені підозрюють зміни клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Альпійські льодовики на території Італії порожевіли. Вчені намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити зв’язок зі змінами клімату. Про це повідомляє AFP та також на сервіс Yahoo, пише УНН.
Причиною порожевіння стала ймовірно водорість Ancylonema nordenskioeldii, що зустрічається на території Ґренландії. Порожевів також італійський льодовик перевалу Гавія.
Місцевий вчений Б’яджо ді Мауро заявляє, що сама по собі водорість не є небезпечною. Однак в Ґренландії вона зустрічається в так званій Темній зоні на заході, де спостерігається масове танення льоду і це, на його думку, не випадково. Білий сніг і лід відбивають близько 80% сонячної радіації, а будь-яка зміна кольору збільшує поглинання тепла і активізує танення.
“Все, що затемнює сніг, змушує його танути”, — говорить Ді Мауро.
Туристи на льодовику перевалу Гавія висловили жаль через зміни клімату. Еліза Понгіні з Флоренції вважає, що Земля “повертає нам все, що ми з нею зробили”, а туристка Марта Дюрант висловлює думку, що “завдані збитки є незворотними” і “точка неповернення” пройдена.